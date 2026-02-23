МEMIM начинает новый проект "Диалог об искусстве" - первая встреча состоится с Тараной Мурадовой

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический и квалификационный центр культуры (МEMIM) министерства культуры Азербайджана запускает новый проект под названием "Диалог об искусстве".

Главная цель проекта – организация встреч известных деятелей культуры с учениками школ искусств, действующих в столице и регионах, чтобы артисты могли делиться своими знаниями и опытом с молодыми талантами, обогащать художественный вкус молодого поколения и стимулировать их творческий потенциал, сообщили Trend Life в пресс-службе МEMIM.

В рамках проекта запланированы встречи с деятелями искусства в области музыки, театра, кино, живописи, танца, декоративно-прикладного искусства и т. д.

Первая встреча в рамках проекта состоится 28 февраля в Центральной школе искусств имени Гара Гараева с проректором Бакинской хореографической академии (БХА), народной артисткой, хореографом и педагогом Тараной Мурадовой.

Встреча состоится при поддержке БХА, Главного управления культуры города Баку, Азербайджанской государственной детской филармонии и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!