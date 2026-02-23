Казахстан поставляет минералы, США строят заводы - новый стратегический альянс

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Казахстана и США в горнорудном секторе в последние годы развивается по модели, в которой доступ к месторождениям все чаще увязывается с обязательствами по строительству перерабатывающих мощностей внутри страны.

На министерской конференции по критическим минералам в Вашингтоне в феврале 2026 года, где казахстанскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Ермек Кошербаев, Казахстан подтвердил готовность поставлять 20 из 60 видов сырья по списку Геологической службы США (USGS) в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.

Основной интерес сторон сейчас сосредоточен на переходе от простой добычи к получению продукции с более высокой добавленной стоимостью. Для американского бизнеса это способ диверсифицировать источники поставок в условиях торговых ограничений с КНР, а для Казахстана - возможность привлечь инвестиции в перерабатывающую промышленность.

Согласно данным МИД Казахстана, минерально-сырьевая база страны включает более 5 000 месторождений, а их прогнозная стоимость оценивается в десятки триллионов долларов. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе место - по запасам серебра, свинца и хромитов, третье место - по меди и флюориту, четвёртое место - по молибдену и шестое место - по золоту. Страна также обладает значительными запасами нефти и газа, занимая девятое место в мире по подтвержденным запасам нефти, восьмое место - по запасам угля и второе место - по запасам урана.

Эти показатели открывают Казахстану перспективу стать стратегическим поставщиком критического сырья для высокотехнологичных отраслей США - от аэрокосмической промышленности до производства полупроводников.

Особую роль в укреплении этих связей сыграл Меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанный в ноябре 2025 года. Этот документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии. Он предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США.

В феврале 2026 года фонд “Самрук-Казына” сообщил, что его портфельная компания АО “Тау-Кен Самрук” совместно с Cove Kaz Capital Group LCC (входящая в портфель американской Cove Capital) подписала пакет транзакционных документов - Договор купли-продажи (SPA) и Учредительный договор (FA) - по стратегическому инвестиционному проекту в сфере критических минералов. Проект предполагает создание в Казахстане высокотехнологичного производства продукции глубокой переработки вольфрама на базе месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты. Cove Capital обязалась инвестировать в развитие проекта не менее 1,1 миллиарда долларов США.

Параллельно американская Blackboxstocks Inc. объявила, что ее целевая компания по слиянию, REalloys Inc., подписала серию необязательных соглашений о стратегическом партнерстве с казахстанской AltynGroup Kazakhstan. Цель сотрудничества - обеспечить поставки редкоземельного сырья из Казахстана для перерабатывающих и производственных мощностей REalloys в Северной Америке, включая потребности оборонного сектора США.

Соглашение предусматривает первоначальный офтейк (гарантированный выкуп продукции) с принадлежащего AltynGroup проекта "Кокбулак" — масштабного участка площадью 127 000 кв. км, расположенного в Карагандинской и Костанайской областях. Этот действующий актив с запасами железной руды более 350 млн тонн обеспечит компанию REalloys богатым концентратом побочных продуктов. Данный концентрат, извлекаемый из железорудных хвостов (отходов обогащения), содержит сбалансированный спектр легких и тяжелых редкоземельных элементов, включая тербий и диспрозий. В Blackboxstocks Inc отмечают, что в течение ближайшего года ожидается подписание дополнительных офтейк-контрактов на поставку тяжелых редкоземельных металлов из казахстанского сырья.

Таким образом, применение американских технологий позволит масштабировать добычу и переработку редкоземельных металлов, необходимых для оборонной, полупроводниковой и энергетической отраслей США.

Бесперебойную логистику поставок продукции из Казахстана призвано обеспечить развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор). Вашингтон рассматривает эту магистраль как ключевую артерию, связывающую производственные центры Центральной Азии с европейским и североамериканским рынками. Важным элементом усиления Среднего коридора стала инициатива “Маршрут Трампа для международного мира и процветания” (TRIPP), транзитный коридор протяженностью около 43 км, созданный при посредничестве США. Планируется создание компании TRIPP Development Company, которой будет предоставлено право на реализацию проекта на 49 лет. Ереван планирует передать Вашингтону 74 процента акций компании, оставив за собой 26 процентов.

Надежность транспортной связности Казахстана подкрепляется и масштабным обновлением внутренней инфраструктуры. Поддержка Вашингтона включает контракты с американской корпорацией Wabtec на сумму 4 миллиарда долларов по модернизации локомотивного парка и внедрению цифровых систем на железной дороге страны.

В целом, сотрудничество Казахстана и США в сфере критических минералов переходит от простой добычи и экспорта руды к совместному созданию перерабатывающих производств и долгосрочным контрактам на поставки готовой продукции. Казахстан получает инвестиции, технологии, новые рабочие места и развитие инфраструктуры, а США - стабильный доступ к стратегическому сырью и диверсификацию поставок. Дополнительную устойчивость этому партнерству придает развитие транспортных коридоров, включая Средний коридор и TRIPP, которые призваны обеспечить надежную доставку казахстанской продукции на рынки Европы и Северной Америки.