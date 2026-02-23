UNEC в числе 15 лучших университетов в рейтинге тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Сегодня издание Times Higher Education (THE) опубликовало свой первый новый рейтинг тюркских государств.

Университет Коч занял первое место среди 248 высших учебных заведений региона, Ближневосточный технический университет — второе, а Университет Сабанджи - третье. Казахстанский Назарбаевский университет занял четвертое место, а Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Узбекистане, став седьмым, вошел в первую десятку. UNEC, заняв 1-е место в Азербайджане и 14-е место в общем рейтинге, вошел в число первых пятнадцати.

В целом, Турция является наиболее представленной страной в рейтинге, имея 109 университетов. Данный рейтинг представляет собой отфильтрованную версию мирового университетского рейтинга THE Рейтинг университетов мира 2026, который охватывает 5 государств-членов Организации тюркских государств - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Оценка проводилась на основе 17 взвешенных показателей, отражающих основные задачи университетов.