В Милли Меджлисе почтена память жертв Ходжалы

БАКУ/Trend/ - Благодаря историческим победам, достигнутым в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, и положен конец этническим чисткам и геноциду против нашего народа.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

Спикер отметила, что месть за жертв Ходжалы была взята на полях сражений:

"Давайте почтим память наших соотечественников, ставших жертвами зверств армянского шовинизма в городе Ходжалы и других населенных пунктах, минутой молчания".

