Стал известен объем средств, сэкономленных резидентами промпарков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В промышленных зонах Азербайджана в 2025 году статус резидента получили 25 субъектов предпринимательства, а 4 предпринимателя получили статус нерезидента. 14 новых предприятий начали свою деятельность.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

"Эти предприятия инвестировали 136 миллионов манатов и создали 1100 постоянных рабочих мест. Кроме того, благодаря налоговым и таможенным льготам, применяемым в промышленных парках, резиденты сэкономили более 42 миллионов манатов. Общий объем сэкономленных резидентами средств на данный момент превышает 547 миллионов манатов", — отметил он.