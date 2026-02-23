Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

БАКУ /Trend/ - Составы национальных сборных по женской борьбе сформированы заново. Мария Стадник назначена старшим тренером национальной сборной в возрастных группах U17 и U15.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Отмечается, что в тренерский состав также вошли Ровшан Умудов и Солмаз Адилова.

Добавим, что Тогрул Аскеров продолжит выполнять функции исполняющего обязанности главного тренера в основной сборной и сборной U23, а также по возрастной группе U20. Наряду со старшим тренером Агагусейном Мустафаевым, в тренерский состав этой команды также войдет тренер Хасрат Мамедъяров.