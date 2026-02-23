В села Агдеринского района Азербайджана отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

АГДЕРЕ/Trend/ - В четыре восстановленных населенных пункта Агдеринского района Азербайджана отправлены очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на этом этапе в село Чылдыран переселяется 10 семей, 46 человек; в село Ашагы Оратаг - 29 семей, 141 человек; в село Хейвалы - 17 семей, 84 человека; а в село Чапар - 7 семей, 22 человека.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в рамках государственной программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории возвращаются семьи, которые ранее были временно расселены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, погибших на этом пути.