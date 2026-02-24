Новая инвестплатформа в 35 млрд: связи США и Узбекистана набирают обороты

БАКУ /Trend/ - Интерес США к Центральной Азии в последние годы приобретает системный характер. Вашингтон усиливает политический диалог, расширяет экономическое присутствие и стремится закрепить позиции в регионе, который стал важным узлом между Востоком и Западом.

В этой конфигурации Узбекистан занимает ключевое место. Страна является одним из крупнейших получателей американской помощи в регионе в связи со своим географическим расположением в центре Центральной Азии и соседству с нестабильным Афганистаном. Для Вашингтона Ташкент партнер не только по вопросам безопасности, но и по развитию инфраструктуры, энергетики и торговых маршрутов. В условиях усиления конкуренции за влияние взаимодействие с Узбекистаном рассматривается США как долгосрочный элемент региональной стратегии.

На этом фоне визит Президента Шавката Мирзиёева в США 17-19 февраля стал логичным продолжением курса на углубление сотрудничества.

Политическое измерение визита проявилось в участии Шавката Мирзиёева в инаугурационном заседании Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа. Совет сосредоточен на вопросах восстановления и гуманитарной поддержки сектора Газа. Узбекистан присоединился к Совету в качестве государства-учредителя в январе текущего года в Давосе. Этот шаг расширяет формат диалога между Ташкентом и Вашингтоном за пределы региональной повестки и подчеркивает стремление Узбекистана участвовать в более широкой международной инициативе.

Экономическая составляющая визита стала ключевой. Визит прошел на фоне ранее объявленной трехлетней Программы экономического сотрудничества.

"Я рад объявить о невероятной сделке между США и Узбекистаном. В течение следующих трех лет страна закупит продукцию и инвестирует почти $35 млрд в ключевые отрасли США, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и информационные технологии. В течение следующих десяти лет - более $100 млрд", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social после встречи с лидерами Центральной Азии в Вашингтоне в ноябре 2025 года.

Если сопоставить эти цифры с текущим уровнем двусторонней торговли, превышающим $1 млрд, становится очевидно, что речь идет о качественно новом масштабе взаимодействия. Фактически обсуждается переход от постепенного роста товарооборота к формированию более глубокой инвестиционной архитектуры.

Февральские переговоры продемонстрировали стремление сторон придать этим договоренностям практическое содержание. Одним из ключевых итогов стало соглашение о запуске новой двусторонней инвестиционной платформы, призванной обеспечить структурирование крупных проектов и долгосрочное финансирование.

Кроме того, в ходе визита Эксимбанк США заявил о намерении расширить поддержку промышленных и инфраструктурных проектов в Узбекистане. Корпорация международного финансового развития США (DFC) подтвердила готовность инвестировать в крупные республиканские и региональные инициативы, уделяя особое внимание энергетике и развитию финансового рынка.

В присутствии главы Узбекистана были подписаны двусторонние документы о создании сети автозаправочных станций, внедрении технологий дождевального орошения, проектах по добыче и поставке критических минералов, формировании птицеводческого кластера, развитии агропромышленного комплекса, финансового рынка и совершенствовании инвестиционного климата. Показательно, что сотрудничество охватывает широкий спектр направлений - от сырьевых ресурсов и инфраструктуры до сельского хозяйства и финансовой системы. Такой диверсифицированный подход снижает зависимость от одного сектора и формирует более устойчивую модель взаимодействия, ориентированную на долгосрочную перспективу.

Параллельно продолжается институциональное сближение. При поддержке американских экспертов модернизируется финансовый сектор и рынок капитала, усиливается защита инвестиций.

“За последние годы Узбекистан сделал большой шаг, переходя от централизованной экономики к рыночной. Были приняты законы, защищающие инвестиции, включая гарантии для иностранных инвесторов. "Стратегия действий - 2017", “Новый Узбекистан” 2022 года и “Узбекистан-2030” - яркие примеры этого”, - отметила председатель Американо-узбекской торговой палаты (AUCC) Кэролин Лэмм во время Узбекско-американского бизнес-форума в Ташкенте.

США также оказывают содействие процессу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, что рассматривается Ташкентом как стратегический шаг для закрепления на глобальных рынках и повышения инвестиционной привлекательности экономики.

В то же время активизация сотрудничества происходит в условиях сложной региональной среды. Китай сохраняет масштабное инвестиционное присутствие в Центральной Азии, Россия остается значимым экономическим партнером, Европейский союз продвигает собственные транспортные инициативы. Фактором риска остается нестабильность в Афганистане.

В этих условиях усиление отношений с США можно рассматривать как часть стратегии диверсификации. Для Ташкента это возможность расширить источники инвестиций и технологий, укрепить переговорные позиции и ускорить внутренние реформы. Для Вашингтона - шанс закрепить экономическое и политическое присутствие в ключевой стране региона.

Февральский визит показал, что узбекско-американские отношения переходят на более структурированный уровень. Теперь ключевым вопросом становится реализация заявленных договоренностей и способность сторон наполнить масштабные цифры конкретными проектами. Даже частичная реализация программы способна существенно изменить масштаб двусторонних связей и укрепить позиции Узбекистана как одного из центральных партнеров США в Центральной Азии.