В Нахчыване подписаны соглашения о строительстве двух СЭС

БАКУ/Trend/ - В Нахчыване подписаны инвестиционные, энергосбытовые договоры а также договор о подключении к передающей сети с ООО CEI Nakhchivan по проекту солнечной электростанции "Шамс 1" мощностью 25 МВт, а также с ООО Enerso по проекту солнечной электростанции Qərbi Üfüq мощностью 25 МВт.

Как сообщает Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети «X».

"Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет более 60 миллионов манатов. Эти проекты являются важным шагом, осуществляемым за счет частных инвестиций, на пути развития Нахчывана как зоны "зеленой энергии", - говорится в информации.

Отметим, что в течение 2025 году в эксплуатационной зоне "Нахчыванэнержи" было произведено 507,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Из них: 321,7 миллионов кВт•ч (63,4%) произведено на теплоэлектростанциях, 125,1 милионов кВт•ч (24,7%) - на гидроэлектростанциях, 60,7 миллионов кВт•ч (11,9%) - на солнечных и гибридных солнечно-ветровых электростанциях.

На альтернативные и возобновляемые источники энергии приходиться 36,6% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыване.