ЦБ Ирана обнародовал объем финобеспечения предприятий

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 19 февраля 2026) объём финансового обеспечения экономических предприятий в Иране составил около 1,15 квадриллиона риалов (примерно 891 миллион долларов).

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана, предпринятые меры способствовали развитию механизмов финансирования производственного сектора, направлению ликвидности в продуктивные виды экономической деятельности и упрощению финансового обеспечения предприятий.

За указанный период 17 банков страны, в частности банки "Рефах Каргаран", "Меллат" и "Шахр", обеспечили финансирование на сумму 363 триллиона риалов (около 282 миллионов долларов) посредством производственных кредитных сертификатов.

За 11 месяцев три банка — "Рефах Каргаран", "Меллат" и "Кешаверзи" — предоставили финансирование на сумму 25,2 триллиона риалов (примерно 19,5 миллиона долларов) с использованием карт благосостояния.

Кроме того, девять банков Ирана, в том числе "Теджарат", "Меллат" и "Садерат", профинансировали производственный сектор на сумму 718 триллионов риалов (около 557 миллионов долларов) посредством электронных векселей.

За отчётный период три банка — "Меллат", "Рефах Каргаран" и "Санат-Мадан" — осуществили факторинговое финансирование на сумму 3,6 триллиона риалов (примерно 2,8 миллиона долларов).

Банк "Кешаверзи" также предоставил финансирование по сельскохозяйственным контрактам на сумму 38,4 триллиона риалов (около 29,8 миллиона долларов).

Отметим, что Центральный банк Ирана внедряет новые механизмы в банковской системе в целях содействия экономическому развитию страны.