Названа стоимость проданной продукции в индустриальных зонах Азербайджана в прошлом году

БАКУ/Trend/ - К концу 2025 года в индустриальных зонах, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, зарегистрировались 138 резидентов и 13 нерезидентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности возглавляемой им организации в прошлом году и предстоящим задачам.

Он отметил, что общий инвестиционный портфель проектов, стоимость которых превышает 8,7 миллиарда манатов, составил фактические инвестиции в размере 7 миллиардов манатов.

По его словам, в индустриальных зонах началась деятельность 82 предприятий, и было создано более 9 700 постоянных рабочих мест: «С 2015 по 2025 годы в индустриальных зонах было реализовано продукции на общую сумму более 19 миллиардов манатов, из которых более 6 миллиардов манатов составил экспорт. Эти цифры свидетельствуют о том, что индустриальные зоны стали уже сформировавшейся и устойчивой промышленной средой».

С. Адыгезалов также отметил, что доля иностранных инвестиций в экономических зонах значительно увеличилась с годами: "Так, если в 2016 году было привлечено всего 10,4 миллиона иностранных инвестиций, то только в 2025 году эта цифра достигла 87,9 миллиона манатов.

Эти цифры явно показывают, что привлекательность наших экономических зон для международных инвесторов продолжает расти".