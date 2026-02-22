Объявлены судьи матча "Ньюкасл" - "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Объявлены судьи ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Ньюкаслом» и «Карабахом», который пройдет в Англии.

Как передает Trend, встречу будет обслуживать команда арбитров из Италии. Главным арбитром матча назначен известный арбитр ФИФА Давиде Масса. В качестве лайнсменов ему будут помогать Филиппо Мели и Стефано Алассио, а Лука Пайретто будет выполнять функции четвертого арбитра.

Арбитром системы VAR будет Даниэле Чиффи, а его помощником — немец Кристиан Дингерт.

Отметим, что матч «Ньюкасл» — «Карабах», который состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в ночь с 24 на 25 февраля, начнётся в 00:00 по бакинскому времени. Английский клуб выиграл первый матч со счетом 6:1.