Узбекистан и Казахстан обсудили сотрудничество в горнодобывающей отрасли и геологии

Узбекистан Материалы 22 февраля 2026 14:23 (UTC +04:00)
ТАШКЕНТ /Trend/ - 20 февраля министр горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобир Исламов встретился в ведомстве с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние двустороннего сотрудничества в области горнодобывающей отрасли и геологии, а также обсудили планы совместной деятельности на 2026 год.

Сообщается, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам проведения геологоразведочных работ, эффективного использования минерально-сырьевой базы, подготовки специалистов и реализации совместных проектов.

