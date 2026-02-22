Закир Хасанов посетил подразделения ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде посетили подразделения ВВС Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, на встрече с личным составом министр обороны подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева оборонная мощь страны крепнет изо дня в день. Боевому авиационному командованию были даны соответствующие указания по обеспечению своевременного и точного выполнения поставленных задач.

Министру обороны были представлены казарма, столовая и медицинский пункт, имеющиеся в воинской части. Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие рекомендации по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, соблюдению норм питания и обеспечению санитарно-гигиенических требований.

Наряду с этим, в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены деревья и проведена встреча с семьёй шехида. Министр обороны поинтересовался нуждами семьи шехида и поручил ответственным лицам оказать необходимую помощь.

Семья и близкие шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу, а также за почтение памяти шехидов.