Дорожная карта между Ираном и Азербайджаном может определить перспективы торговых связей - Фарзана Садег

БАКУ /Trend/ - Регулирование дорожной карты по торговому сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном может определить четкую перспективу торговых отношений двух стран.

Об этом сказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег на 17-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, сообщает Trend.

По ее словам, за последние два года торговый оборот между двумя странами составил 650 миллионов долларов.

Иранский министр отметила, что после визита в Азербайджан Президента Ирана Масуда Пезешкиана две страны открыли новые горизонты в отношениях во всех сферах.

По словам Ф.Садег, подсчеты говорят о продвижении в торговле между двумя странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!