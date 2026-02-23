Президент Ильхам Алиев определил полномочные органы по Конвенции ООН против киберпреступности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно закону, полномочия по приему и исполнению запросов о взаимной правовой помощи в сфере киберпреступности в рамках Конвенции, или по направлению таких запросов в органы, ответственные за их исполнение, по оказанию помощи другим государствам-участникам в подготовке и реализации конкретных мер по предотвращению киберпреступности, а также функции круглосуточного контактного центра для оказания такой помощи будут осуществляться Службой государственной безопасности, а направление и прием запросов об экстрадиции или временном задержании - министерством юстиции.

Следует отметить, что Азербайджан проявил особенно активное участие в процессе подготовки окончательного проекта Конвенции ООН о киберпреступности, который стал результатом многолетних напряженных усилий мирового сообщества.

Делегация, в состав которой вошли представители Службы государственной безопасности, министерства иностранных дел, Государственной службы по специальной связи и информационной безопасности и других государственных органов, продемонстрировала конструктивную и принципиальную позицию в многосторонних переговорах и внесла субстантивный вклад в разработку текста документа.

Конвенция против киберпреступности была принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Она является первым документом, формирующим единую, юридически обязательную международную основу для борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне.

Ратификация Конвенции укрепит деятельность органов безопасности и правоохранительных органов. Документ регулирует международные правовые процедуры с использованием электронных доказательств, повышает эффективность транснациональных расследований. Механизмы незамедлительного международного сотрудничества позволяют оперативно реагировать на киберпреступность.