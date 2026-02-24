В Гааге почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Гаага Нидерландов состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, памятное мероприятие было проведено Голландско-азербайджанским тюркским культурным обществом при поддержке находящегося в подчинении ведомства Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Сначала участники посетили мемориал, возведенный в память жертв Ходжалинского геноцида на кладбище Nieuw Eikenduynen, минутой молчания почтили их память.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде, посол Турции в Нидерландах Фатма Серен Язган, депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, заместитель председателя правления Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Парвиз Мамедзаде, заместитель председателя городского муниципалитета Гааги Саския Брюинс, Барт Тен Брук, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, координатор Координационного совета азербайджанцев Бенилюкса по Нидерландам Эльсевер Мамедов и председатель Голландско-азербайджанской тюркской культурной ассоциации Ильхан Ашкын.

В выступлениях было отмечено, что после Ходжалинского геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года против азербайджанского народа и человечности в целом, прошло 34 года, но эта трагедия не забыта. Говорилось о расправе, учиненной в ту ночь над мирными гражданами, и ее чудовищных последствиях. Подчеркивалось, что 26 февраля кровавыми буквами вписано в память азербайджанского народа, доведена до внимания важность дачи политико-правовой оценки Ходжалинскому геноциду.

Затем было зачитано обращение к участникам мероприятия автора книги «Черные тучи над Карабахом», писателя-исследователя Генри Ван Ренса.

В рамках церемонии состоялся показ короткометражного документального фильма «Знак Ходжалы». Была представлена фотовыставка работ учащихся школы «Харыбюльбюль», действующей при Голландско-азербайджанской тюркской культурной ассоциации, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида. В исполнении Эмина Садыглы прозвучала композиция на кяманче.