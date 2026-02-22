Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода на 10:00 22 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 22 февраля, на территории Азербайджана преимущественно было без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах наблюдались небольшие осадки.

Количество выпавших осадков в Тертере, Лянкяране и Астаре составляет 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого временами достигает 21 м/с.

В Нефтяных камнях, на острове Чилов, в Шеки, Шамкире, Нефтчале, Лянкяране и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

21 февраля максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 14 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике — 17 градусов тепла, в Аранских районах — 19 градусов тепла, а в горных районах — 16 градусов тепла.