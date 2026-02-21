Иран увеличил добычу газа на месторождении Южный Парс

БАКУ /Trend/ - Добыча газа на месторождении Южный Парс (Северный Купол в Катаре) увеличилась на 60 миллионов кубических футов (около 1,5 миллиона кубических метров) в сутки.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга представитель иранской нефтегазовой компании "Парс" Али Аскар Садеги.

По его словам, на 13-й фазе разработки месторождения Южный Парс была введена в эксплуатацию новая скважина. В результате достигнуто указанное увеличение добычи.

Садеги сообщил, что бурение и эксплуатационные работы на этой скважине были завершены около 3 недель назад.

Учитывая высокий уровень энергопотребления в стране, процесс ввода скважины в эксплуатацию был ускорен, и она была введена в эксплуатацию незамедлительно.

Следует добавить, что месторождение Южный Парс (Северный Купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубических метров, из которых 36 триллионов кубических метров могут быть добыты. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубических метров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иранское газовое месторождение Южный Парс имеет 24 фазы добычи. Иран ведет добычу на этом месторождении с 2002 года. В настоящее время, по имеющимся данным, Иран добывает в общей сложности 700 миллионов кубических метров газа в сутки на этих фазах. По оценкам, Иран потратил на разработку месторождения 90 миллиардов долларов. Сообщается, что около 33% газа, который может быть добыт на месторождении, принадлежит Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения были разработаны Ираном, в то время как на катарской стороне - в основном иностранными компаниями.