К 2035 г. планируется устранить проблемы водной инфраструктуры Абшерона - Риад Ахундзаде

БАКУ/Trend/ - К 2035 году планируется устранить проблемы водной инфраструктуры Абшеронского полуострова.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель отдела стратегии, международного сотрудничества и науки в Агентстве водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде в ходе круглого стола на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия", проходящего в Баку.

По его словам, поскольку население страны составляет около 10 миллионов человек, а более 4,5 миллиона водопользователей проживают на Абшеронском полуострове, важно сосредоточиться именно на этом регионе.

"До 2035 года мы планируем модернизировать и устранить все инфраструктурные проблемы на территории полуострова", - сказал Ахундзаде.

Он отметил, что одним из приоритетов Национальной водной стратегии является обновление изношенной инфраструктуры путем ее модернизации.

Р.Ахундзаде также отметил, что вторым приоритетом является увеличение доступности воды: страна должна иметь возможность контролировать объём воды внутри своих границ. Для этого, подчеркнул он, необходимо строительство новых водохранилищ и соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, он подчеркнул, что часть воды, используемой в сельском хозяйстве и промышленности, должна быть замещена альтернативными источниками, что соответствует глобальным тенденциям. В рамках развития альтернативных водных ресурсов ведется работа над проектом опреснения воды и реабилитацией очистных сооружений. Также рассматриваются возможности сбора дождевой воды.