Эми Карлон понаблюдала за выступлениями на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

БАКУ /Trend/ - В минувшие выходные временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон понаблюдала за впечатляющими выступлениями талантливых молодых гимнастов мира на проходившем в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию посольство США в Азербайджане.

Отмечается, что посольство искренне поздравляет всех участников соревнований, в том числе азербайджанских спортсменов, завоевавших шесть медалей, а также представителей сборной США, завоевавших три медали. Как и Азербайджан, Соединенные Штаты Америки так же гордятся тем, что принимают международные спортивные мероприятия, включая соревнования по гимнастике. 7 марта в городе Лас-Вегас, штат Невада, состоится Кубок Америки по художественной гимнастике 2026 года. Соревнование впервые пройдет в формате смешанных команд (мужчины и женщины) и станет тестовым мероприятием перед первыми в истории смешанными командными соревнованиями по гимнастике на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.