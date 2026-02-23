Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 23 февраля 2026 13:57 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 16-22 февраля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации населенных пунктах Баганыс Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено и обезврежено 175 противопехотных мин, 28 противотанковых мин, 796 неразорвавшихся боеприпасов (ВОП).

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 616,5 гектара земли.

Лента

Лента новостей

Читать все новости