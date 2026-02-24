Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан наркотиков с помощью БПЛА

БАКУ/Trend/ - На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана был зафиксирован звук беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи границы. Вскоре были замечены два неизвестных человека, движущихся в сторону границы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГПС.

В ходе проведенной пограничной операции и оперативно-следственных мероприятий были задержаны граждане Азербайджанской Республики - 1993 года рождения Натиг Марданов и 1995 года рождения Эльшан Махмудов, которые были заподозрены в преступной деятельности.

При первичном допросе задержанные признались, что прибыли с целью забрать 10 килограммов 224 грамма наркотиков, переброшенных с территории Иран с использованием БПЛА.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.