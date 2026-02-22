Назван объем грузоперевозок морским транспортом из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе этого года из Азербайджана морским транспортом было перевезено грузов на сумму 171,5 миллиона долларов США в объеме 95,8 тысячи тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель снизился на 56,2 миллиона долларов США, или на 23% в стоимостном выражении, и на 110,7 тысячи тонн, или в 2,1 раза по объему.

В отчетном периоде из Азербайджана морским транспортом было экспортировано грузов примерно на 10,1 миллиона долларов США в объеме 15 тысяч тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет рост на 8,5 миллиона долларов США, или в 6,3 раза по стоимости, и на 10,4 тысячи тонн, или в 3,3 раза по объему.

В январе этого года в Азербайджан морским транспортом было импортировано грузов на сумму 161,4 миллиона долларов США в объеме 80,9 тысячи тонн, что на 64,7 миллиона долларов США, или на 28,6% меньше по стоимости, и на 121,1 тысячу тонн, или в 2,5 раза меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе 2026 года в Азербайджане всеми видами транспорта было перевезено грузов на сумму 3,538 миллиарда долларов США в объеме 5,440 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 1,5 миллиарда долларов США, или на 30,5% меньше по стоимости, и на 1,099 миллиона тонн, или на 16,8% меньше по объему.

В отчетном периоде всеми видами транспорта было экспортировано грузов на сумму 2,236 миллиарда долларов США в объеме 4,678 миллиона тонн, что по сравнению с прошлым годом составляет снижение на 802,6 миллиона долларов США, или на 26,4% по стоимости, и на 910,7 тысячи тонн, или на 16,3% по объему. Импортировано грузов на сумму 1,302 миллиарда долларов США в объеме 762,8 тысячи тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составляет снижение на 750,2 миллиона долларов США, или на 36,5% по стоимости, и на 188,4 тысячи тонн, или на 19,8% по объему.