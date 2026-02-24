В этих работах Анны Ибрагимбековой - тишина и глубина, изящество и эмоциональная искренность (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Культура Материалы 24 февраля 2026 14:15 (UTC +04:00)
Фото: Бакинский дом фотографии

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии прошла выставка под названием "Sirlərin Aynası" (Зеркало тайн), посвящённая дню рождения художника, фотографа и общественного деятеля Анны Ибрагимбековой - директора Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, сообщает Trend Life.

Экспозиция, продолжавшаяся два дня, стала настоящим путешествием в утончённый и многогранный мир автора. Представленные фото-живописные работы отразили особую эстетическую философию Анны Ибрагимбековой - тонкое ощущение света и тени, диалог реальности и воображения, игру символов и настроений.

Каждое произведение словно приоткрывало завесу личных размышлений и скрытых смыслов, приглашая зрителя к внутреннему диалогу. В этих работах - тишина и глубина, изящество и эмоциональная искренность. Посетители выставки смогли прикоснуться к созданной художницей таинственной вселенной, наполненной полутонами чувств, философскими образами и атмосферой созерцательности.

"Sirlərin Aynası" стала не просто художественным событием, а пространством встречи искусства и души, где каждый гость находил собственное отражение в зеркале авторского мира...

