Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос в январе

БАКУ/ Trend/ - В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 77,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 4,8 миллиона долларов США или 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе этого года экспорт из Азербайджана в Грузию составил 69,3 миллиона долларов США, что на 4,7 миллиона долларов США или 7,3% больше в годовом выражении.

За отчетный месяц объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию составил 31,617 миллиона долларов США, что на 5,1 миллиона долларов США или 19,4% больше по сравнению с январем 2025 года.

Доля поставок ненефтяной продукции в Грузию в общем объеме ненефтяного экспорта Азербайджана составила 11,78 процента. По этому показателю Грузия заняла третье место среди стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции.

За отчетный период экспорт из Грузии в Азербайджан составил 8,6 миллиона долларов США, что на 51 тысячу долларов США или 0,6% больше в годовом сравнении.

Отметим, что в январе этого года общий объем внешней торговли Азербайджана составил 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США или 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего торгового оборота 2,236 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, 1,302 миллиарда долларов США - на импорт. За год экспорт сократился на 802 миллиона долларов США или 26,4%, импорт - на 750 миллионов долларов США или 36,5%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или 5,3% меньше в годовом выражении.