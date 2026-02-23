Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сухогруз Xocalı успешно завершил рейс из Индонезии в Австралию

Общество Материалы 23 февраля 2026 12:06 (UTC +04:00)
Сухогруз Xocalı успешно завершил рейс из Индонезии в Австралию

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Сухогруз типа Handysize «Ходжалы», принадлежащий ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, доставил партию цемента, погруженную в порту Тубан (Индонезия), в порт Квинана (Австралия).

Как сообщили Trend в ASCO, груз был безопасно выгружен в порту назначения, в настоящее время судно готовится к следующему рейсу.

Судно «Ходжалы», обладающее неограниченным районом плавания, имеет дедвейт 38 593 тонны. Длина судна составляет 180 метров, ширина 30 метров, осадка 10,47 метра, максимальная скорость 15,7 узла. Осадка судна позволяет заходить в ряд мелководных портов.

