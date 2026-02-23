Сухогруз Xocalı успешно завершил рейс из Индонезии в Австралию

БАКУ/Trend/ - Сухогруз типа Handysize «Ходжалы», принадлежащий ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, доставил партию цемента, погруженную в порту Тубан (Индонезия), в порт Квинана (Австралия).

Как сообщили Trend в ASCO, груз был безопасно выгружен в порту назначения, в настоящее время судно готовится к следующему рейсу.

Судно «Ходжалы», обладающее неограниченным районом плавания, имеет дедвейт 38 593 тонны. Длина судна составляет 180 метров, ширина 30 метров, осадка 10,47 метра, максимальная скорость 15,7 узла. Осадка судна позволяет заходить в ряд мелководных портов.