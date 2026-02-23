В Азербайджане совершенствуется налоговый учет для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю

БАКУ /Trend/ - Будет усовершенствован механизм постановки на налоговый учет в целях НДС для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю.

Как сообщает Trend, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг в порядке электронной торговли лицам, не состоящим на учете в налоговых органах (за исключением постоянных представительств в Азербайджане нерезидентных юридических и физических лиц, предусмотренных Налоговым кодексом), обязаны встать на электронный налоговый учет в течение 30 дней после того, как их оборот по оказанию работ и услуг покупателям в Азербайджане в течение календарного года превысит эквивалент 10 000 долларов США в манатах. Для нерезидентов, чей оборот ниже указанного порога, постановка на электронный учет будет осуществляться добровольно.

Предоставление консультационных, юридических, финансовых, бухгалтерских, проектных и инженерных услуг по электронной почте и другим интерактивным средствам связи, обучающие услуги, предоставляемые в режиме реального времени через Интернет, а также услуги онлайн-бронирования билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не будут считаться услугами, предоставляемыми в форме электронной коммерции для целей настоящей статьи.

Порядок постановки на электронный учет, повторной регистрации и снятия с учета нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающих доход от оказания работ и услуг лицам, не состоящим на учете в налоговых органах (за исключением постоянных представительств), их регистрации в качестве плательщиков НДС, представления декларации по НДС и уплаты НДС будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти. Налогоплательщик будет обязан уплачивать НДС в бюджет за каждый отчетный период не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в отношении нерезидентов, зарегистрированных в соответствии с порядком, предусмотренным в трех вышеуказанных абзацах.

Глава государства также подписал указ, связанный с реализацией соответствующего закона.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!