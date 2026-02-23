Министр энергетики обнародовал долю ВИЭ в Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Нахчыванской Автономной Республике составляет 44 процента в установленной мощности электроэнергии, в объеме производства - 36,4 %.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на совещании, состоявшемся в министерстве с участием представителей ОАО "Азерэнержи", министра экономики Нахчыванской Автономной Республики Кязыма Гусейналиева, руководящих лиц Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, компаний Azerbaijan Green Energy Company (AGEC), CEI Nakhchivan, Nobel Energy и Enerso.

П. Шахбазов отметил, что широкое использование возобновляемых источников энергии в целях укрепления энергетической безопасности Нахчыванской Автономной Республики, ускорения ее устойчивого социально-экономического развития и превращения ее в региональный центр производства и экспорта энергии является одним из приоритетных направлений стратегического курса главы государства.

"В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Нахчыване составляет 44% в установленной мощности электроэнергии и 36,4% от объемов ее производства. Солнечные электростанции "Шамс-1" и "Гярби уфуг", являющиеся первыми примерами частных инвестиций в возобновляемую энергетику в Нахчыване, с общей стоимостью инвестиций более 60 миллионов манатов, внесут значительный вклад в формирование модели "зеленого развития" в регионе", - подчеркнул министр.

На встрече между правительством Азербайджанской Республики, ОАО "Азерэнержи" и ООО "CEI Nakhchivan" были подписаны "Инвестиционный договор", "Договор купли-продажи энергии" и "Договор подключения к передающей сети" по проекту солнечной электростанции "Шамс-1" мощностью 25 МВт в Нахчыванской Автономной Республике.

Также между правительством Азербайджанской Республики, ОАО "Азерэнержи" и ООО "Enerso" подписаны "Инвестиционный договор", "Договор купли-продажи энергии" и "Договор подключения к передающей сети" по проекту солнечной электростанции "Гярби уфуг" мощностью 25 МВт.

Инвестиционные соглашения с компаниями по станциям были подписаны от имени правительства Азербайджанской Республики министром энергетики Парвизом Шахбазовым, а договоры купли-продажи энергии и подключения к передающей сети - президентом ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым.

В результате реализации этих проектов ожидается ежегодное производство в общей сложности 122 миллионов кВт·ч электроэнергии, что позволит сэкономить 26 миллионов кубометров газа и сократить выбросы углекислого газа на 57 тысяч тонн.

