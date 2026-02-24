Назван объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в январе

БАКУ/Trend/ - В январе этого года в основной капитал из иностранных финансовых источников было инвестировано 401,9 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, данный показатель на 26,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из инвестиций, направленных в основной капитал из иностранных источников, 374,5 миллиона манатов пришлись на нефтегазовый сектор, а 27,4 миллиона манатов — на ненефтегазовый сектор. По сравнению с январём 2025 года объём иностранных инвестиций в основной капитал нефтегазового сектора Азербайджана увеличился на 80,2 процента, тогда как в ненефтегазовом секторе сократился на 75,3 процента.

Отметим, что в январе 2026 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 1,406 миллиарда манатов, что на 75,6 процента больше по сравнению с январём 2025 года. Объём инвестиций в нефтегазовый сектор вырос на 78,3 процента, а в ненефтегазовый сектор — на 73,9 процента.

Из общего объёма инвестиций 758,6 миллиона манатов (54,0 процента) пришлись на производственные сферы, 551,0 миллиона манатов (39,2 процента) — на сферу услуг, 96,3 миллиона манатов (6,8 процента) — на строительство жилых домов.

17,2 процента общего объёма инвестиций были вложены государством, 82,8 процента — инвесторами негосударственного сектора. На строительно-монтажные работы было направлено 41,1 процента всех инвестиций. Доля инвестиций в основной капитал из внутренних источников составила 71,4 процента от общего объёма вложений.