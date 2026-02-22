"Гянджа" во второй раз в истории стала обладателем Кубка Азербайджана по баскетболу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Финальный матч Кубка Азербайджана по баскетболу между командами «Гянджа» и «Сабах» состоялся в Бакинском спортивном дворце.

Как сообщает Trend, команда «Сабах», начавшая решающую встречу с преимуществом, не смогла сохранить его до финальной сирены.

Баскетболисты «Гянджи», решившие исход противостояния в последние минуты матча, одержали победу со счетом 89:82 и во второй раз в истории клуба завоевали титул обладателя Кубка Азербайджана.

Самым ценным игроком (MVP) финала признан Джервис Гарретт из состава «Гянджи».