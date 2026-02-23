Обнародованы итоговые результаты работы информсистемы ASAN müraciət (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Стали известны итоговые результаты за прошлый год по ASAN xidmət indeksi и информационной системе ASAN müraciət.

Как сообщает Trend, показатели были озвучены на ежегодном отчетном мероприятии по оценке в рамках ASAN xidmət indeksi и деятельности информационной системы «ASAN müraciət за 2025 год.

Согласно результатам 2025 года, первое место по ASAN xidmət indeksi заняла Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики. Второе место заняло Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики, третье - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.

Среди органов местной исполнительной власти наивысший результат показала Исполнительная власть района Пираллахы. На втором месте - Исполнительная власть Бинагадинского района, на третьем - Исполнительная власть Ясамальского района.

В категории юридических лиц и других бюджетных организаций наивысший показатель показало Открытое акционерное общество Азеришыг. Второе место заняло Производственное объединение Азеригаз, третье - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.