Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональную и международную безопасность

БАКУ/ Trend/ - 21 февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из партнерских отношений между двумя странами, возможности расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальная региональная и международная ситуация в сфере безопасности, представляющая взаимный интерес.

Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по последним событиям на Ближнем Востоке, вопросам, вытекающим из первого заседания Совета мира в Вашингтоне, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.