Иран назвал объём транзита грузовыми автомобилями

БАКУ/ Trend/ - За первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июля 2025 года) через территорию Ирана было перевезено 5,1 миллиона тонн грузов автомобильным транспортом.

Об этом сообщил генеральный директор Международного управления транспорта и транзита Организации дорожного хозяйства и перевозок Джавад Хедаяти, передаёт Trend.

По его словам, основная часть — 4,88 миллиона тонн — прошла через сухопутные приграничные таможенные пункты. Из общего объема 775 тысяч тонн составил импорт, в то время как экспорт составил 4,1 миллиона тонн.

Хедаяти отметил, что в сфере международных грузоперевозок в Иране в настоящее время действуют 2490 компаний, а в сфере международных пассажирских перевозок — 60 компаний.

Он также добавил, что грузовые и пассажирские перевозки между Ираном и соседними странами осуществляются через 26 пограничных терминалов, расположенных в 12 провинциях страны.

На сегодня транспортная инфраструктура Ирана включает в себя 2 793 километра автомагистралей и 45 170 километров магистральных дорог и основных шоссе, что обеспечивает активное развитие международной логистики и транзитных маршрутов.