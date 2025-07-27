Фонд развития предпринимательства Азербайджана выдал льготные кредиты

БАКУ/ Trend/ -В январе–июне 2025 года Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготные кредиты на общую сумму 126,4 млн манатов на 2 371 проект, ожидается создание около 1 800 рабочих мест.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд.

По данным фонда, 94,1% предпринимателей, воспользовавшихся льготными кредитами, работают в регионах, на них пришлось 70% от общего объема выданных средств.

Льготные кредиты распределились по отраслям следующим образом: 48,1% направлено на проекты в промышленности (включая переработку сельскохозяйственной продукции), 44,3% — в сельском хозяйстве, 5,3% — в сфере услуг и 2,3% — в других отраслях.

Большинство заемщиков — микро-, малые и средние предприятия, на которые пришлось 99,8% кредитов по количеству проектов и 90,4% по сумме выданных средств.

Особое внимание уделено женщинам и молодым предпринимателям: 226 проектам женщин выделено льготных кредитов на сумму 8,4 млн манатов, а 63 проектам молодых предпринимателей — на 3,7 млн манатов.