БАКУ /Trend/ - bp намерена расширять поддержку культурных проектов в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на церемонии открытия обновленного выставочного зала Азербайджанского государственного музейного центра, а также выставки «Жемчужины изобразительного искусства Азербайджана. Золотая коллекция», сообщает корреспондент Trend c мероприятия.

По его словам, компания последовательно реализует проекты корпоративной социальной ответственности, направленные на развитие различных сфер жизни страны.

"Мы не намерены ограничивать нашу деятельность в Азербайджане только нефтегазовыми проектами. В пределах наших возможностей мы стремимся оставить свой след в общественной, образовательной, культурной и социальной жизни страны, участвуя в различных проектах. На протяжении многих лет основное внимание bp уделяла образовательным инициативам, однако в последние годы компания активно расширяет поддержку проектов в области культуры и сохранения культурного наследия. Компания реализует такие проекты в тесном сотрудничестве с министерством культуры. Мы обязательно учитываем рекомендации министерства культуры, поскольку не являемся специалистами в этой области. Если у нас есть хотя бы небольшой вклад в популяризацию богатого культурного наследия страны, то это делает нас очень счастливыми. Мы этим гордимся", - подчеркнул он.

Б. Асланбейли заявил, что нынешний проект имеет особое значение, поскольку предусматривает реконструкцию пяти выставочных залов общей площадью около 450 квадратных метров и их оснащение современными технологиями. Он сообщил, что после завершения проекта около 100 произведений искусства будут представлены в постоянных и временных экспозициях.

"Благодаря этому больше людей, в том числе гостей столицы, сможет увидеть эти прекрасные образцы культуры, познакомиться с культурным наследием и историей Азербайджана. Проект также предусматривает применение иммерсивных технологий. Это своего рода пилотный проект. Если он окажется успешным, в дальнейшем мы сможем рассмотреть возможность реализации подобных проектов и в других форматах", - отметил он.