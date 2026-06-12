В Азербайджане ужесточаются требования к соцсетям с возрастными ограничениями

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане будут установлены новые штрафы за нарушение требований, связанных с деятельностью платформ социальных сетей, на которых действуют возрастные ограничения.

Это нашло свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно законопроекту, за непредоставление в орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, сведений, предусмотренных статьей 13-4.13 Закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», нарушение сроков их предоставления, а также предоставление неполной или недостоверной информации должностные лица будут штрафоваться на сумму от 6 000 до 7 000 манатов, юридические лица — от 15 000 до 20 000 манатов.

За непредоставление в течение пяти рабочих дней ответа на запросы, направленные органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, провайдером социальной сети с возрастными ограничениями, а также за предоставление неполной или искаженной информации должностным лицам будет грозить штраф в размере от 7 000 до 8 000 манатов, юридическим лицам — от 25 000 до 30 000 манатов.

За нарушение требований по безопасному использованию платформ социальных сетей с возрастными ограничениями, а именно:

неприменение технических методов, установленных статьями 13-4.2 и 13-4.4 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» при создании индивидуального цифрового профиля, либо их применение с нарушением требований статей 13-4.2 – 13-4.5 указанного Закона;

необеспечение технических мер и мер безопасности, указанных в статье 13-4.11 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» в отношении индивидуальных цифровых профилей пользователей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;

неприменение на платформе непрерывно действующих цифровых решений, обеспечивающих оперативное вмешательство для предотвращения распространения вредоносного контента, угрожающего жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам пользователей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, либо непредотвращение распространения вредоносного контента в течение двадцати четырех часов с момента его обнаружения;

хранение собранных персональных данных в информационной системе провайдеров платформ социальных сетей, передача этих данных третьим лицам или использование персональных данных в коммерческих целях, целях таргетированной рекламы (направленной на конкретного пользователя) или в иных целях, за исключением целей проверки возраста;

необеспечение удаления информации, размещенного контента и самих персональных данных лица, имеющего индивидуальный цифровой профиль, до достижения им совершеннолетия на основании обращения самого этого лица, а в случае его несовершеннолетия — на основании обращения его законного представителя или органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, —

предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 8 000 до 9 000 манатов, а для юридических лиц — от 35 000 до 40 000 манатов.

За повторное совершение любого из указанных административных правонарушений в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного взыскания должностные лица будут штрафоваться на сумму от 9 000 до 10 000 манатов, юридические лица - от 45 000 до 50 000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.