В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушения в сфере финансовой аренды

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение законодательства о финансовой аренде будут установлены новые штрафы.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Trend.

Согласно законопроекту, за непредоставление или недостоверное предоставление Центральному банку отчетов о деятельности по финансовой аренде, в соответствии с законом «О финансовой аренде», лицами, осуществляющими деятельность по финансовой аренде (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), должностные лица будут оштрафованы на сумму от одной тысячи до одной тысячи пятисот манатов, а юридические лица — на сумму от трех тысяч до пяти тысяч манатов.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.