Обнародованы доходы госбюджета Азербайджана в 2025 году

БАКУ/ Trend/ - Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно проекту, в прошлом году доходы госбюджета составили 39 миллиардов 184,6 миллиона манатов, а расходы — 38 миллиардов 604,6 миллиона манатов. В результате бюджет был исполнен с профицитом, превысившим 580 миллионов манатов.

Основную часть доходов бюджета сформировали трансферты в размере 14 миллиардов 481 миллиона манатов, налог на добавленную стоимость (НДС) в объеме 8 миллиардов 944,8 миллиона манатов и налог на прибыль юридических лиц на сумму 6 миллиардов 694,6 миллиона манатов. Также в государственный бюджет поступило 2 миллиарда 21,5 миллиона манатов за счет подоходного налога с физических лиц, 1 миллиард 770,8 миллиона манатов — от таможенных пошлин, и 1 миллиард 1696,9 миллиона манатов — в виде акцизов. Дивиденды, полученные от предприятий с государственным участием, составили 636,6 миллиона манатов.

В структуре расходов наибольшая доля пришлась на сферу обороны и национальной безопасности, куда было направлено 8 миллиардов 68 миллионов манатов. На проекты и мероприятия специального оборонного назначения в этом направлении было выделено 4 миллиарда 580 миллионов манатов.

На сферу экономической деятельности было израсходовано 7 миллиардов 579,7 миллиона манатов. Из этих средств 3 миллиарда 781,9 миллиона манатов были направлены на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, а 2 миллиарда 305,1 миллиона манатов составили государственные инвестиционные расходы.

Расходы на образование составили 4 миллиарда 619,5 миллиона манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение — 4 миллиарда 554,2 миллиона манатов, а расходы на общие госслужбы — 4 миллиарда 456,2 миллиона манатов. На сектор здравоохранения было выделено 1 миллиард 275,3 миллиона манатов, а 1 миллиард 120,9 миллиона манатов направлено на сельское хозяйство.

Согласно законопроекту, в качестве одной из крупнейших выплат в социальной сфере было выделено 1,6 миллиарда манатов с целью сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты, а в фонд обязательного медицинского страхования направлено 775,9 миллиона манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.