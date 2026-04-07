Определились все пары плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

БАКУ /Trend/ - Стали известны все пары плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Trend, в стадии «плей-ин» «Сумгайыт» на своей площадке встретился с НТД. В матче, прошедшем в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, гости одержали победу со счетом 95:88.
Напомним, что и в первой игре НТД был сильнее - 121:107. Благодаря этим двум победам команда вышла в следующий этап.
Ранее в плей-офф также пробились «гулливеры» «Нахчывана», «Шеки» и «Гянджи».
Таким образом, в плей-офф сыграют следующие пары:
«Сабах» - «Нахчыван»
«Абшерон Лайонс» - «Шеки»
«Нефтчи» - НТД
«Орду» - «Гянджа»