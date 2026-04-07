Определились все пары плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

БАКУ /Trend/ - Стали известны все пары плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Trend, в стадии «плей-ин» «Сумгайыт» на своей площадке встретился с НТД. В матче, прошедшем в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, гости одержали победу со счетом 95:88.

Напомним, что и в первой игре НТД был сильнее - 121:107. Благодаря этим двум победам команда вышла в следующий этап.

Ранее в плей-офф также пробились «гулливеры» «Нахчывана», «Шеки» и «Гянджи».

Таким образом, в плей-офф сыграют следующие пары:

«Сабах» - «Нахчыван»

«Абшерон Лайонс» - «Шеки»

«Нефтчи» - НТД

«Орду» - «Гянджа»