Создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, продвижению инвестиций и экспорта Азербайджана

24 февраля 2026 16:18 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - На базе публичного юридического лица "Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики" при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и публичного юридического лица "Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO" создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, продвижению инвестиций и экспорта в Азербайджанской Республике при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ в связи с этим.

