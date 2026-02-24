ARKA представила список компаний, которые снимут фильмы в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующее при министерстве культуры, представило очередной список компаний и их проектов, которые стали победителями конкурса "Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке" 2025 года, сообщили Trend Life в пресс-службе ARKА.

Представляем список компаний и их проектов, по которым уже подписаны соглашения:

"Zamanın səssizliyi" (короткометражный художественный фильм) - Navis MMC;

" Yun çubuğu" (короткометражный художественный фильм) - CN-Media MMC;

" Ağrının ovcundakı şəhər – İrəvan" (художественно-документальный фильм) - Buta Film MMC;

" Zamanın səsi – Şərur yallısı" (художественно-документальный фильм) - Seyidbеyli Film MMC;

" Yaddaşın kölgələri" (документальный фильм) - Invico MMC;

" Sözün varsa, de!" (полнометражный художественный фильм) - Seyidbеyli Film MMC.

