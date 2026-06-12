Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости. Благодарен за нашу истинную дружбу, которая с годами становится еще крепче, и за связи между нашими народами. Очень высоко ценю Ваши усилия, вносящие вклад в региональную стабильность, играющие важную роль в продвижении мира и приближающие нас к достижению наших общих целей, а также Вашу решительную позицию в борьбе с экстремизмом.

Особенно благодарен Вам за неизменную поддержку Вашей страной Израиля, за солидарность, продемонстрированную Вами после гнусной атаки ХАМАС 7 октября, а также за Вашу борьбу с региональными угрозами. Это подтверждает доверие и уважение, на которых основано истинное партнерство между нашими правительствами и народами.

С нетерпением жду дальнейшего расширения наших двусторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях, включая искусственный интеллект, авиацию, туризм, академические сферы, а также проведения очередного заседания Совместной комиссии.

Желаю Вам, Вашей семье и народу Азербайджана еще большего процветания и успехов".