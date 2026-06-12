Презентован документальный фильм «Гейдар Алиев: Биография от первого лица» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 12 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма «Гейдар Алиев: Биография от первого лица».

Цель презентации – внести вклад в более глубокое изучение и широкую пропаганду многогранной деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и его богатого государственного наследия.

Документальный фильм «Гейдар Алиев: Биография от первого лица», снятый Информационно-аналитическим центром Real, отслеживает хронологию новейшей истории Азербайджана с использованием различных уникальных художественно-кинематографических средств выражения.

Работа, автором которого является генеральный директор REAL TV Мир Шахин Агаев, создана при поддержке Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики на основе интервью, выступлений Общенационального лидера Гейдара Алиева в различные годы и редких архивных материалов.

Выступая на церемонии презентации, Мир Шахин Агаев отметил, что историю обязан знать каждый: «Ведь история – это не просто предмет, это еще и урок. А изучение истории Азербайджана – долг каждого из нас. Знать наследие Гейдара Алиева и работу, проделанную им для Азербайджанского государства, крайне важно для нашей молодежи и детей. Основная цель этого фильма – внести вклад в обстоятельное ознакомление молодого поколения, не заставшего тот период, с историей, а также способствовать передаче этих знаний будущим поколениям. Отношение Великого лидера Гейдара Алиева к независимости отражено в картине на основе его интервью – от первого до последнего. Особенно примечательно, что в своем последнем интервью он представил независимый Азербайджан как вверенное будущим поколениям наследство.

В документальном фильме посредством прямых исторических фактов и архивных материалов рассматриваются глобальные политические изменения, произошедшие в конце XX века, распад Советского Союза, выход Азербайджана из сложных общественно-политических кризисов и процесс построения независимого государства.

В фильме отражены судьбоносные этапы современной истории Азербайджана, процесс восстановления и укрепления государственной независимости, развитие идеи национальной государственности и различные направления политической деятельности Великого лидера.

В фильме Великий лидер сам отвечает на вопросы: «Как была восстановлена государственная независимость Азербайджана?», «Как строилось государство, через какие сложные исторические процессы оно прошло и, самое главное, как оно укрепилось?». В 55-минутной киноленте интервью Общенационального лидера сопровождаются эксклюзивными и уникальными историческими кадрами.

Работа служит изучению истории формирования современной Азербайджанской государственности, пропаганде национально-духовных ценностей и просвещению молодого поколения в духе патриотизма.