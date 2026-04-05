Гражданин Азербайджана Афган Садыгов задержан в Грузии

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана Афган Садыгов задержан в Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в МВД Грузии.

Согласно информации, против него возбуждено уголовное дело по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях за оскорбление сотрудника полиции в социальных сетях.

Тбилисский городской суд признал Афгана Садыгова виновным в оскорблении сотрудника полиции в социальной сети в соответствии со статьей 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях.

Согласно решению суда, Афган Садыгов был оштрафован на 2000 лари, депортирован из страны и лишен права въезда в Грузию на 3 года.

В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что Афган Садыгов ранее 62 раза привлекался к ответственности за различные административные правонарушения, включая нарушение правил проведения митингов и демонстраций, а также дважды привлекался к административной ответственности.

