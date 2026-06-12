Министр финансов Азербайджана назвал объем социальных расходов за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В отчетном году на финансирование социальных расходов было направлено около 40 процентов средств государственного бюджета, или 15,3 миллиарда манатов. Это на 602 миллиона манатов больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что в прошлом году был реализован очередной пакет социальных реформ. "В его рамках были повышены минимальные заработные платы и пенсии, социальные пособия и стипендии. На финансирование пакета социальных реформ из государственного бюджета было израсходовано более 400 миллионов манатов», — сказал С.Бабаев.

Министр подчеркнул, что в целом за последние 5 лет социальные расходы выросли на 3,9 млрд манатов.