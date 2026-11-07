США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны - Трамп

БАКУ /Trend/ - Американские военные нанесли удары по территории Ирана с целью уничтожения его систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая во Флориде на вопрос журналиста о сообщениях об ударах в районе острова Кешм.

«Мы наносим небольшие по масштабам удары», — отметил американский лидер.

По его словам, Иран развернул определённые средства противовоздушной обороны, однако американским военным удалось вывести их из строя за короткое время.

«Мы уничтожили их примерно за 15 минут, а может быть, за пять», — добавил Трамп.

При этом президент США не уточнил, когда именно были нанесены удары.