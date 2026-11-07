Товарооборот таможен Хормозгана за семь месяцев составил $9,5 млрд

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) товарооборот через таможни провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, составил более 16,7 миллиона тонн на сумму 9,5 миллиарда долларов.

Согласно расчетам Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за семь месяцев товарооборот через таможни провинции Хормозган по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года) сократился на 46 процентов в стоимостном выражении и на 50 процентов в весовом.

За аналогичный период прошлого иранского года товарооборот через таможни провинции Хормозган составил 33,7 миллиона тонн на сумму 17,6 миллиарда долларов.

За семь месяцев экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Хормозган составил 15,2 миллиона тонн на сумму 4,98 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции через таможни провинции сократился на 25,1 процента в стоимостном выражении и на 48,1 процента в весовом.

За аналогичный период прошлого иранского года экспорт продукции через таможни провинции Хормозган составил 29,3 миллиона тонн на сумму 6,65 миллиарда долларов.

За указанный период через таможни провинции Хормозган было импортировано 1,58 миллиона тонн продукции на сумму 4,53 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт через таможни провинции сократился на 58,5 процента в стоимостном выражении и на 64,5 процента в весовом.

За семь месяцев через таможни провинции транзитом было перевезено 2,28 миллиона тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузовой транзит сократился на 47,4 процента. За аналогичный период прошлого года транзит грузов через таможни провинции составил 4,34 миллиона тонн.

Доходы таможен провинции Хормозган за семь месяцев составили 1,29 квадриллиона риалов (около 686 миллионов долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы таможен провинции увеличились на 99 процентов. За аналогичный период прошлого года они составили 648 триллионов риалов (около 345 миллионов долларов).

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь хиджры. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года длятся по 31 дню, следующие шесть месяцев - по 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21, 22 или 23 числа соответствующих месяцев григорианского календаря.