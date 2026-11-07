Кыргызстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Узбекистан обменялись опытом в области цифровизации правоохранительной системы и обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

В рамках государственной политики по цифровизации госуправления и внедрению современных технологий в работу правоохранительных органов межведомственная делегация Кыргызстана провела серию встреч с представителями профильных ведомств Узбекистана. В состав делегации вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национального банка.

В ходе переговоров стороны обсудили опыт автоматизации прокурорского надзора, ведения уголовного судопроизводства в электронном формате, использования цифровых доказательств, а также интеграции государственных информационных систем и баз данных.

Отдельное внимание было уделено борьбе с интернет-мошенничеством, в частности применению антифрод-систем для своевременного выявления и блокировки подозрительных финансовых операций, а также взаимодействию банковских учреждений с правоохранительными органами.

Отмечается, что обмен опытом в этих направлениях направлен на повышение эффективности работы правоохранительных органов, предупреждение интернет-мошенничества и усиление защиты прав граждан.