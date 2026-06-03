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Американские войска в Кувейте отразили атаку иранских беспилотников

США Материалы 3 июня 2026 05:56 (UTC +04:00)
Американские войска в Кувейте отразили атаку иранских беспилотников
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ВС США предотвратили атаку иранских беспилотников на американские войска в Кувейте.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети X.

"Сегодня вечером очередная волна иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские войска в Кувейте, не достигла намеченных целей. Системы ПВО Центрального командования США успешно сбили несколько беспилотников", - говорится в сообщении.

Согласно информации, никто из американских военнослужащих пострадал.

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